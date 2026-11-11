A11 FIRENZE-PISA NORD: FINE CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA PISTOIA E MONTECATINI IN DIREZIONE PISA

Roma, 11 novembre 2026 – Poco dopo le ore 21:00, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, sono terminate le code che si erano formate a causa di un incidente nel tratto compreso tra Pistoia e Montecatini, in direzione Pisa.

Attualmente, nel tratto interessato, si circola su entrambe le corsie disponibili in entrambe le direzioni senza turbative al traffico.