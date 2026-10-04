A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITE STAZIONI DI PISTOIA E PRATO OVEST
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITE STAZIONI DI PISTOIA E PRATO OVEST
Roma, 4 ottobre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Montecatini Terme;
-dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Prato ovest, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pistoia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.