A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONI DI MONTECATINI TERME E CAPANNORI
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONI DI MONTECATINI TERME E CAPANNORI
Roma, 6 ottobre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiesina Uzzanese;
-sarà chiusa la stazione di Capannori, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lucca est.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.