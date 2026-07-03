A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONI DI CHIESINA UZZANESE E PISTOIA

Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, con orario 22:00-6:00, saranno chiuse le stazioni di Chiesina Uzzanese e di Pistoia, in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per la chiusura dell’uscita di Chiesina Uzzanese: Altopascio;

per la chiusura dell’uscita di Pistoia: Montecatini Terme.