A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI PISTOIA
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI PISTOIA
Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Montecatini Terme.