A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI PISTOIA

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord sarà chiusa la stazione di Pistoia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze e Pisa, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

verso Firenze: Prato ovest;

verso Pisa: Montecatini Terme;

-dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Pisa, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Montecatini Terme.