A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
Roma, 1 novembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle tre notti di martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pistoia, al km 27+400.