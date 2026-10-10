A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI MONTECATINI TERME
Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Pistoia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.