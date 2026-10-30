A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI LUCCA EST
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI LUCCA EST
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Lucca est, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lucca ovest, sulla Diramazione Lucca-Viareggio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.