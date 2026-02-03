A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI LUCCA EST
Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, nelle tre notti di mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Lucca est, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Lucca ovest, sulla A12 Lucca-Viareggio.