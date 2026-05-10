A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CHIESINA UZZANESE
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE DI CHIESINA UZZANESE
Roma, 10 maggio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Altopascio.