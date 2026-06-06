A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE CHIESINA UZZANESE
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA STAZIONE CHIESINA UZZANESE
Roma, 6 giugno 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Altopascio.