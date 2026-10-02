A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA ALTOPASCIO ED ENTRATA PISA NORD
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCITA ALTOPASCIO ED ENTRATA PISA NORD
Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 6:00 di martedì 6 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Altopascio, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Capannori;
-sarà chiusa la barriera di Pisa nord, in entrata verso Firenze.
In alternativa, percorrere la SS1 Aurelia, immettersi sulla A12 Genova-Rosignano alla stazione di Viareggio Camaiore, proseguire sulla D11 Diramazione Lucca-Viareggio, in direzione Lucca ed entrare sulla A11 a Lucca ovest.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.