A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCIRTA STAZIONE DI PISTOIA
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE USCIRTA STAZIONE DI PISTOIA
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Montecatini Terme.