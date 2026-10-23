A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PRATO OVEST-PRATO EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, sarà chiuso il tratto compreso tra Prato ovest e Prato est, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto Prato ovest-Prato est, verso Firenze, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato ovest, seguire le indicazioni per Firenze e rientrare in A11 alla stazione di Prato est, verso Firenze;

-dalle 22:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto Prato est-Prato ovest, verso Pisa, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato est, seguire le indicazioni per Pistoia e rientrare in A11 alla stazione di Prato ovest, verso Pisa.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.