A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PRATO OVEST-PRATO EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E STAZIONE DI PRATO EST

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Prato ovest e Prato est, verso Firenze, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato ovest, seguire le indicazioni per Firenze e rientrare in A11 alla stazione di Prato est;

-dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato ovest;

-dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Prato est e Prato ovest, verso Pisa, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato est, seguire le indicazioni per Pistoia e rientrare in A11 alla stazione di Prato ovest;

-nelle due notti di giovedì 17 e venerdì 18 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato ovest.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.