A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PRATO EST-PRATO OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 29 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Prato est e Prato ovest, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 dicembre, sarà chiuso il tratto Prato est-Prato ovest, verso Pisa. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato est, seguire le indicazioni per Pistoia e rientrare in A11 alla stazione di Prato ovest, verso Pisa;

-dalle 22:00 di giovedì 3 alle 6:00 di venerdì 4 dicembre, sarà chiuso il tratto Prato ovest-Prato est, verso Firenze. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato ovest, seguire le indicazioni per Firenze e rientrare in A11 alla stazione di Prato est, verso Firenze.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.