A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PISTOIA-PRATO OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 31 maggio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Pistoia e Prato ovest, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiuso il tratto Pistoia-Prato ovest, verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Prato e rientrare in A11 a Prato ovest;

-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 giugno, sarà chiuso il tratto Prato ovest-Pistoia, verso Pisa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Prato ovest, percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni per Pistoia e rientrare in A11 a Pistoia.