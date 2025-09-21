A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PISTOIA-MONTECATINI TERME VERSO PISA E AREA DI SERVIZIO SERRAVALLE NORD
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PISTOIA-MONTECATINI TERME VERSO PISA E AREA DI SERVIZIO SERRAVALLE NORD
Roma, 21 settembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini Terme, verso Pisa.
L’area di servizio “Serravalle nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, percorrere la SR435 verso Montecatini e rientrare in A11 a Montecatini Terme;
-dalle 21:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 settembre, sarà chiusa l’area di servizio Serravalle nord, situata nel tratto compreso tra Pistoia e Montecatini, verso Pisa.