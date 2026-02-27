A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO LUCCA EST-CAPANNORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Lucca est e Capannori, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 marzo, sarà chiuso il tratto Lucca est-Capannori, verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lucca est, seguire le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 a Capannori;

-dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 marzo, sarà chiuso il tratto Capannori-Lucca est, verso Pisa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, seguire le indicazioni per Lucca e rientrare in A11 a Lucca est.