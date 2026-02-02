A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO FIRENZE NORD-ALLACCIAMENTO A1 VERSO PISA

Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, nelle due notti di lunedì 2 e martedì 3 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A11/stazione Firenze nord e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, verso Pisa. Contestualmente, sarà chiusa l’entrata della barriera di Firenze ovest, verso Pisa.

Di conseguenza si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A1, verso Firenze nord, per poi uscire e rientrare dalla stessa stazione verso Roma/Pisa.