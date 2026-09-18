A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CAPANNORI-ALTOPASCIO VERSO FIRENZE

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, nelle due notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Capannori e Altopascio, verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, percorrere la SP61 verso Altopascio e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.