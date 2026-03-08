A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A11/FIRENZE NORD-ALLACCIAMENTO A1 VERSO PISA

Roma, 8 marzo 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A11/stazione Firenze nord e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, verso Pisa.

Contestualmente, sarà chiusa l’entrata verso Pisa della barriera di Firenze ovest.

Di conseguenza si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A1, verso Firenze nord, per poi uscire e rientrare dalla stessa stazione, per proseguire poi verso Roma o in direzione di Pisa