A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A1-FIRENZE PERETOLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11

Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 26 MARZO

Sulla A11 Firenze-Pisa nord:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Milano-Napoli e Firenze Peretola, verso Firenze.

Di conseguenza, saranno chiuse Firenze ovest e Sesto Fiorentino, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.

L’area di servizio “Peretola sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, chi è diretto verso Firenze Peretola e Sesto Fiorentino, potrà utilizzare il Ramo di allacciamento A11/A1 verso Bologna, uscire a Calenzano, sulla A1 e seguire le indicazioni per Sesto Fiorentino/Peretola.

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna e da Roma, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.

In alternativa, chi è diretto verso Firenze ovest/Peretola, potrà uscire a Calenzano, in A1 e seguire le indicazioni per Sesto Fiorentino/Peretola.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 26 ALE 6:00 DI VENERDI’ 27 MARZO

Sulla A11 Firenze-Pisa nord:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Peretola e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, verso Pisa.

Di conseguenza, lo svincolo di Sesto Fiorentino sarà chiuso in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.

L’area di servizio “Peretola nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, chi è diretto verso Pisa/Roma/Bologna, potrà entrare in A1 alla stazione di Calenzano.