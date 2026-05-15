A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CHIESINA UZZANESE-MONTECATINI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E CAPANNORI-ALTOPASCIO VERSO FIRENZE
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI CHIESINA UZZANESE-MONTECATINI TERME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E CAPANNORI-ALTOPASCIO VERSO FIRENZE
Roma, 15 maggio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiesina Uzzanese, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 alla stazione di Montecatini Terme;
-dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese, verso Pisa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Montecatini Terme, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A11 alla stazione di Chiesina Uzzanese;
-dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Capannori e Altopascio, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, percorrere la SP61 verso Altopascio e rientrare in A11 alla stazione di Altopascio, verso Firenze.