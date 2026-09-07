A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PRATO EST E PISTOIA
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PRATO EST E PISTOIA
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di giovedì 10 alle 6:00 di venerdì 11 settembre, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato ovest;
-dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 settembre, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato ovest;
-dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 settembre, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Firenze: Prato ovest;
per chi proviene da Pisa: Montecatini Terme.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.