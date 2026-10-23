A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PISTOIA, MONTECATINI TERME E CHIESINA UZZANESE
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI PISTOIA, MONTECATINI TERME E CHIESINA UZZANESE
Roma, 23 ottobre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in uscita per chi proviene da Pisa, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Montecatini Terme;
-nelle due notti di martedì 27 be mercoledì 28 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pisa: Chiesina Uzzanese;
in uscita per chi proviene da Firenze: Pistoia;
-dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pisa: Altopascio;
in uscita per chi proviene da Firenze: Montecatini Terme.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.