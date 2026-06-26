A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI CHIESINA UZZANESE E MONTECATINI TERME

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Montecatini Terme;

in uscita per chi proviene da Pisa: Altopascio;

-dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione cavalcavia.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze: Pistoia;

in uscita per chi proviene da Pisa: Chiesina Uzzanese;

-dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Pisa, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di uscire ad Altopascio.