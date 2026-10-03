A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI ALTOPASCIO E LUCCA EST
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONI DI ALTOPASCIO E LUCCA EST
Roma, 3 ottobre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Altopascio, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pisa: Capannori;
in uscita per chi proviene da Firenze: Chiesina Uzzanese;
-sarà chiusa la stazione di Lucca est, in uscita per chi proviene da Pisa, per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lucca ovest.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.