A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PRATO OVEST

Roma, 11 aprile 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 14 e mercoledì 15 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Prato ovest, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Prato est;

in uscita per chi proviene da Pisa: Pistoia.