A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PRATO EST

Roma, 26 settembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di martedì 29, mercoledì 30 settembre, giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Calenzano, sulla A1 Milano-Napoli;

in uscita per chi proviene da Pisa: Prato ovest, sulla stessa A1.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.