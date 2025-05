A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI PISTOIA

Roma, 31 maggio 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pisa: Montecatini Terme;

in uscita per chi proviene da Firenze: Prato ovest.