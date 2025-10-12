A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTECATINI TERME
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTECATINI TERME
Roma, 12 ottobre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 ottobre in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pisa: Chiesina Uzzanese;
in uscita per chi proviene da Firenze: Pistoia;
-dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 ottobre in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Pistoia;
in uscita per chi proviene da Pisa: Chiesina Uzzanese.