A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTECATINI TERME

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 novembre;

-nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13 novembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pisa: Chiesina Uzzanese;

in uscita per chi proviene da Firenze: Pistoia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.