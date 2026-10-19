A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTECATINI TERME
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTECATINI TERME
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 23:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 ottobre, sarà chiusa in entrata verso Firenze, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pistoia;
-dalle 22:00 di martedì 20 alle 6:00 di mercoledì 21 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Pisa, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiesina Uzzanese.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.