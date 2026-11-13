A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI MONTECATINI TERME

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Montecatini Terme, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Pisa: Chiesina Uzzanese;

in uscita per chi proviene da Firenze: Pistoia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.