A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI LUCCA EST
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI LUCCA EST
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Lucca est, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 novembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Firenze: Capannori, sulla stessa A11;
verso Pisa: Lucca ovest, sulla Diramazione Lucca-Viareggio;
-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 novembre, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Capannori, sulla stessa A11;
in uscita per chi proviene da Pisa: Lucca ovest, sulla Diramazione Lucca-Viareggio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.