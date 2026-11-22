A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CHIESINA UZZANESE

Roma, 22 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 1:00 alle 6:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiusa in entrata verso Firenze, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Montecatini Terme;

-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa, per consentire rispettivamente attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e attività di ispezione e manutenzione dei pali luce.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Montecatini Terme;

in uscita per chi proviene da Pisa: Altopascio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.