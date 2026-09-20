A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CHIESINA UZZANESE

Roma, 20 settembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Montecatini Terme;

in uscita per chi proviene da Pisa: Altopascio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.