A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CHIESINA UZZANESE

Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Pisa;

-nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in uscita per chi proviene da Pisa: Altopascio;

in entrata verso Firenze: Montecatini Terme.