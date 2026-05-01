A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CHIESINA UZZANESE

Roma, 1 maggio 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Pisa, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 maggio;

-nelle due notti di giovedì 7 e venerdì 8 maggio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Altopascio.