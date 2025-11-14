A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ALTOPASCIO
Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Altopascio, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di lunedì 17 alle 6:00 di martedì 18 novembre, sarà chiusa in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Pisa: Capannori;
in uscita per chi proviene da Firenze: Chiesina Uzzanese;
-dalle 22:00 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Chiesina Uzzanese;
in uscita per chi proviene da Pisa: Capannori.