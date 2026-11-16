A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ALTOPASCIO
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ALTOPASCIO
Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Altopascio, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze e da Pisa.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Firenze: Chiesina Uzzanese;
per chi proviene da Pisa: Capannori:
-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Firenze e Pisa.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Firenze: Chiesina Uzzanese;
verso Pisa: Capannori.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.