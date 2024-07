A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI ALTOPASCIO

Roma, 27 luglio 2024 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Altopascio, secondo il seguente programma: -dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 luglio: in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa; -nelle tre notti di martedì 30, mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto, con orario 22:00-6:00:in entrata verso Firenze. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Chiesina Uzzanese, al km 46+400.