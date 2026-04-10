A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A1 VERSO ROMA
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A1 VERSO ROMA
Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due noti di lunedì 13 e martedì 14 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma.