A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 VERSO BOLOGNA

Roma, 28 giugno 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Prato est, al km 9 della A11, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 verso Bologna alla stazione di Calenzano.