A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI
Roma, 14 marzo 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord, al km 279+900 della A1 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma.