A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 ALLE 24:00 DI LUNEDI’ 28 SETTEMBRE
Sulla A11 Firenze-Pisa nord:
-sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma.
DALLE 00:00 ALLE 2:00 DI MARTEDI’ 29 SETTEMBRE
Sulla A11 Firenze-Pisa nord:
-sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Prato est, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 verso Bologna a Calenzano.
DALLE 2:00 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 29 SETTEMBRE
Sulla A1 Milano-Napoli:
-saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Bologna, i Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa e in direzione Peretola.
In alternativa, uscire a Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 a Prato est, se diretto verso Pisa, mentre potrà seguire le indicazioni per Sesto Fiorentino/Peretola, se diretto verso Firenze ovest/Peretola.
Si precisa che sarà contestualmente chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione verso la barriera di Firenze ovest.
In alternativa, uscire a Firenze nord e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.