A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A11

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 ALLE 24:00 DI LUNEDI’ 28 SETTEMBRE

Sulla A11 Firenze-Pisa nord:

-sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.

In alternativa, immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa stazione in direzione Roma.

DALLE 00:00 ALLE 2:00 DI MARTEDI’ 29 SETTEMBRE

Sulla A11 Firenze-Pisa nord:

-sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Prato est, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 verso Bologna a Calenzano.

DALLE 2:00 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 29 SETTEMBRE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Bologna, i Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa e in direzione Peretola.

In alternativa, uscire a Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 a Prato est, se diretto verso Pisa, mentre potrà seguire le indicazioni per Sesto Fiorentino/Peretola, se diretto verso Firenze ovest/Peretola.

Si precisa che sarà contestualmente chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione verso la barriera di Firenze ovest.

In alternativa, uscire a Firenze nord e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.