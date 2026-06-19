A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1 A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A11
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A11
Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 22 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 23 GIUGNO
Sulla A11 Firenze-Pisa nord:
-sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Roma.
In alternativa si consiglia di immettersi in A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord e rientrare dalla stessa stazione, in direzione Roma.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 23 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 24 GIUGNO
Sulla A11 Firenze-Pisa nord:
-sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il Ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Prato est, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Calenzano.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 25 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 26 GIUGNO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze nord e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.