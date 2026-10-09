A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONI DI CHIESINA UZZANESE E ALTOPASCIO
A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONI DI CHIESINA UZZANESE E ALTOPASCIO
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in entrata verso Firenze, per consentire attività di ispezione e manutenzione alle barriere antirumore.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Montecatini Terme;
-dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in entrata verso Pisa, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Capannori.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.